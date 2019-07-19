Экономика
Минфин предлагает упростить доступ к закупкам госкомпаний самозанятымКоммерсантъ 19 июля в 12:40
Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас предусмотрены для малых и средних предприятий. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2028 года.
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Минфин предложил дать льготы самозанятым при участии в закупках госкомпаний
Парламентская газета19 июля в 12:00
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