Экономика
Минфин предлагает упростить доступ к закупкам госкомпаний самозанятымКоммерсантъ вчера в 12:40
Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас предусмотрены для малых и средних предприятий. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2028 года.
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Минфин предложил дать льготы самозанятым при участии в закупках госкомпаний
Парламентская газетавчера в 12:00
Самозанятые граждане смогут участвовать в закупках госкомпаний на льготных условиях
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