Экономика

Минфин предлагает упростить доступ к закупкам госкомпаний самозанятымКоммерсантъ вчера в 12:40

Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас предусмотрены для малых и средних предприятий. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2028 года.
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Минфин предложил расширить список получателей поддержки МСП

Rambler News Serviceвчера в 10:56

Минфин предлагает упростить доступ к закупкам госкомпаний самозанятым

Коммерсантъвчера в 12:40

Минфин предложил дать льготы самозанятым при участии в закупках госкомпаний

Парламентская газетавчера в 12:00

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ТАССвчера в 11:40

Минфин России предложил упростить самозанятым доступ к закупкам госкомпаний

Татар-информ04:58

Самозанятые граждане смогут участвовать в закупках госкомпаний на льготных условиях

Будущее России. Национальные проектывчера в 10:32

Самозанятым предложили дать упрощенный доступ к закупкам госкомпаний

РИА Новостивчера в 10:03
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Общество

Воробьев пожелал удачи участникам велозаезда в Коломне

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Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
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Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
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Форма сделана в черном цвете с голубыми вставками, на футболке присутствует узор.
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Общество

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Происшествия

Аварийная посадка самолета в океане попала на видео

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
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«На железнодорожном перегоне Собь — Харп (Приуральский район) произошёл сход вагонов грузового поезда с рельсов», — сообщили в ведомстве.
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Футбол

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Матч закончился со счетом 1:0. Гол забил Багдад Бунеджа (2-я минута). Для сборной Алжира это вторая победа на Кубке африканских наций.
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В Екатеринбурге уничтожают уникальное граффити Покраса Лампаса

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Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%

"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
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В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
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