Экономика

Минфин предлагает отменить налоговые льготы для части инвесторовКоммерсантъ вчера в 12:06

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что следует постепенно отказаться от инвестсчетов (ИИС) типа A, по которым можно получить 13% налогового вычета.
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Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа

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Регуляторы задумались о модификации ИИС

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Банки.рувчера в 06:39

Регулятор заинтересован в развитии ИИС второго типа

Finam.Ruвчера в 06:18
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Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Нур-Султан по техническим причинам

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
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Политика

МИД Чехии поздравил персонажа, взошедшего на трон в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек

Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Религия

О чем просят Николая Чудотворца в праздничный день

21 мая, накануне совпавших в этом году праздников Преполовения Пятидесятницы и Перенесения из Мир в Бар град святых мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский, в сослужении клириков Градо-Абаканского благочиния совершил праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов в Никольском соборе в столице Хакасии.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Замглавы МИД Украины отказалась от должности замглавы администрации президента

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента (АП) Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:36
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению

Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Хоккей

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Климкин поделился впечатлениями от кадровых назначений Зеленского

Подавший заявление об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о первых кадровых назначениях президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Игры

Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5

Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, на котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Политика

Китай ждет продолжения торговых переговоров с Вашингтоном

Китай не закрывает возможности для торговых переговоров с США и открыт для предложений, об этом заявил посол этой страны Цуй Тянькай 21 мая в эфире американского телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя

На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты

Россияне начали распродавать смартфоны Huawei

На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.
Обновлено вчера в 08:41
Кино

В сети появились первые отзывы на «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, и они неоднозначны

21 мая в рамках Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Кемерове в результате ДТП загорелись автомобили

В результате столкновения транспортные средства загорелись. Сотрудники МЧС получили сигнал о произошедшем в 7:40.
Обновлено в 00:35
Политика

Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max

Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Кино

Глеб Панфилов закончил снимать «Один день Ивана Денисовича»

В помещении старой сельской школы был снят допрос Ивана Денисовича, попавшего в немецкий плен.
Обновлено 20 мая в 17:27
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

РПЦ опровергает информацию о резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:25
Наука

Премия Шао присуждена за «Вояджеры», спиновые стекла и ремонт ДНК

Премию за 2019 год получили Эдвард Стоун (Edward Stone), руководитель миссии «Вояджер», исследователь ДНК Мария Ясин (Maria Jasin), а также математик Мишель Талагран (Michel Talagrand), изучавший спиновые стекла, говорится в сообщении на сайте премии.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
Обновлено вчера в 11:27
Наука

Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

Обновлено в 01:15
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