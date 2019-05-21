Экономика
Минфин предлагает отменить налоговые льготы для части инвесторовКоммерсантъ вчера в 12:06
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что следует постепенно отказаться от инвестсчетов (ИИС) типа A, по которым можно получить 13% налогового вычета.
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ЦБ РФ считает нужным развивать второй тип индивидуальных инвестиционных счетов
Финмаркетвчера в 07:00
Минфин намерен к 2020 году свернуть оформление ИИС с налоговым вычетом за взнос
Банки.рувчера в 06:39
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Пассажирский самолет вернулся в Нур-Султан по техническим причинам
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МИД Чехии поздравил персонажа, взошедшего на трон в «Игре престолов»
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Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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О чем просят Николая Чудотворца в праздничный день
21 мая, накануне совпавших в этом году праздников Преполовения Пятидесятницы и Перенесения из Мир в Бар град святых мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский, в сослужении клириков Градо-Абаканского благочиния совершил праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов в Никольском соборе в столице Хакасии.
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Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
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Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению
Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
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Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
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Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
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Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Климкин поделился впечатлениями от кадровых назначений Зеленского
Подавший заявление об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о первых кадровых назначениях президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Игры
Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5
Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, на котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Политика
Китай ждет продолжения торговых переговоров с Вашингтоном
Китай не закрывает возможности для торговых переговоров с США и открыт для предложений, об этом заявил посол этой страны Цуй Тянькай 21 мая в эфире американского телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя
На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.
Обновлено вчера в 08:41
Кино
В сети появились первые отзывы на «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, и они неоднозначны
21 мая в рамках Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Кемерове в результате ДТП загорелись автомобили
В результате столкновения транспортные средства загорелись. Сотрудники МЧС получили сигнал о произошедшем в 7:40.
Обновлено в 00:35
Политика
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
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Кино
Глеб Панфилов закончил снимать «Один день Ивана Денисовича»
В помещении старой сельской школы был снят допрос Ивана Денисовича, попавшего в немецкий плен.
Обновлено 20 мая в 17:27
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей
«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
РПЦ опровергает информацию о резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Премия Шао присуждена за «Вояджеры», спиновые стекла и ремонт ДНК
Премию за 2019 год получили Эдвард Стоун (Edward Stone), руководитель миссии «Вояджер», исследователь ДНК Мария Ясин (Maria Jasin), а также математик Мишель Талагран (Michel Talagrand), изучавший спиновые стекла, говорится в сообщении на сайте премии.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге
В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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