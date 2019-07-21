Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятыхВедомости вчера в 17:29
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
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Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
Власти Ирана заявили, что не отпустят российских моряков с танкера Stena Impero. Экипаж останется на борту до окончания следствия.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Футбол
ФК «Спартак» возмутился избиением фанатов ОМОНом в Ростове
Футбольный клуб «Спартак» выразил свою позицию после конфликта силовиков и фанатов на стадионе «Ростов-Арена», сообщается на сайте команды.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО
Судя по суетливым метаниям Лондона, британско-иранская история со взаимными задержаниями нефтетанкеров повернулась не так, как планировали, рассчитывали и ожидали островные власти.
Обновлено в 01:00
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Динамо», играя в меньшинстве
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина»
На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
Обновлено в 00:11
Экономика
Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России
Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Документы, которые водитель обязан поменять при смене фамилии или адреса
Законодательтсвом предусмотрено несколько документов, которые нужно обязательно поменять в случае смены фамилии или адреса проживания.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Ferrari расширит свою модельную линейку
Ferrari расширит свою линейку продуктов за счет диверсификации типов моделей, которые она предлагает.
Обновлено в 00:21
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Террористы обстреляли западные окрестности города Хама в Сирии
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13