Экономика

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятыхВедомости 17:29

Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Минфин нашел новый способ поддержки самозанятых россиян

URA.Ru21:51

Самозанятых допустят до нужд госкомпаний

Коммерсантъ18:13

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Ведомости17:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Общество

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.
Обновлено в 17:08
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 17:25
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено в 21:50
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии в США

Молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Обновлено в 14:46
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Кино

Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Политика

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Гузеева поразила поклонников новым имиджем

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Музыка

Spice Girls решили выступать во время летних каникул своих детей

Участницы поп-группы Spice girls заявили о своей готовности выступать шесть недель лета, пока их маленькие дети наслаждаются школьными каникулами.
Обновлено в 19:17
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

Обновлено в 20:40
Политика

ЦИК Украины обнародовала итоговые данные по явке на выборах в Раду

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по данным со всех 199 округов составила 49,84%, как свидетельствует онлайн-табло ЦИК Украины.
Обновлено в 17:51
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Футбол

Де Лигт: «Деньги не сыграли никакой роли в моем переходе в „Ювентус“»

Новичок «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заверил, что он выбрал итальянский клуб не из-за денег.
Обновлено в 16:57
Здоровье

Вот тебе гаджет только не плачь!

Одни до сих пор верят, что тонна съеденной черники – это чудо средство для глаз, другие убеждены, что очки только ухудшают зрение, третьи считают, что пагубное влияние гаджетов уже не остановить.
Обновлено в 21:00
Политика

В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли

Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Кино

Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные

ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено в 18:30
Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Политика

Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 21:17
Здоровье

В Самарской области решили устроить отстрел диких кабанов

В Самарской области готовятся к эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Очаги заболевания уже зафиксировали в соседней Ульяновской области.
Обновлено в 11:48
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо

По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Общество

Циклон Данас пришел на юг Приморья

Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52
Главное