Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.

Происшествия ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.

Общество В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.

Политика Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии в США Молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».

Кино Marvel анонсировала новую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Политика Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины.

Шоу-бизнес Гузеева поразила поклонников новым имиджем Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.

Музыка Spice Girls решили выступать во время летних каникул своих детей Участницы поп-группы Spice girls заявили о своей готовности выступать шесть недель лета, пока их маленькие дети наслаждаются школьными каникулами.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).

Общество Охотминимум введут по максимуму Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.

Политика ЦИК Украины обнародовала итоговые данные по явке на выборах в Раду Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по данным со всех 199 округов составила 49,84%, как свидетельствует онлайн-табло ЦИК Украины.

Общество Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.

Здоровье Вот тебе гаджет только не плачь! Одни до сих пор верят, что тонна съеденной черники – это чудо средство для глаз, другие убеждены, что очки только ухудшают зрение, третьи считают, что пагубное влияние гаджетов уже не остановить.

Политика В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.

Кино Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.

Общество В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Политика Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Здоровье В Самарской области решили устроить отстрел диких кабанов В Самарской области готовятся к эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Очаги заболевания уже зафиксировали в соседней Ульяновской области.

Политика ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.