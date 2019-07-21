Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятыхВедомости 17:29
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.
Обновлено в 17:08
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 17:25
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено в 21:50
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии в США
Молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Обновлено в 14:46
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Политика
Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Гузеева поразила поклонников новым имиджем
Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Музыка
Spice Girls решили выступать во время летних каникул своих детей
Участницы поп-группы Spice girls заявили о своей готовности выступать шесть недель лета, пока их маленькие дети наслаждаются школьными каникулами.
Обновлено в 19:17
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Обновлено в 20:40
Политика
ЦИК Украины обнародовала итоговые данные по явке на выборах в Раду
Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по данным со всех 199 округов составила 49,84%, как свидетельствует онлайн-табло ЦИК Украины.
Обновлено в 17:51
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Футбол
Де Лигт: «Деньги не сыграли никакой роли в моем переходе в „Ювентус“»
Новичок «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заверил, что он выбрал итальянский клуб не из-за денег.
Обновлено в 16:57
Здоровье
Вот тебе гаджет только не плачь!
Одни до сих пор верят, что тонна съеденной черники – это чудо средство для глаз, другие убеждены, что очки только ухудшают зрение, третьи считают, что пагубное влияние гаджетов уже не остановить.
Обновлено в 21:00
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено в 18:30
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 21:17
Здоровье
В Самарской области решили устроить отстрел диких кабанов
В Самарской области готовятся к эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Очаги заболевания уже зафиксировали в соседней Ульяновской области.
Обновлено в 11:48
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52