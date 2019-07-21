Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятыхВедомости 17:29
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено в 13:41
Политика
Украинцы смогут получить российское гражданство в упрощённом порядке
Указ, подписанный Владимиром Путиным, вступил в силу 17 июля. Подробнее о получении гражданства в упрощённом порядке — в сюжете.
Обновлено 19 июля в 02:06
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено 19 июля в 18:57
Экономика
Рыба не ловится без приказа
Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52
Автоспорт
«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли
Обновлено в 12:07
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Теннис
Лайович обыграл Балажа и выиграл турнир в Умаге
Продолжительность встречи составила 1 час и 52 минуты.
Обновлено в 16:02
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Футбол
«Аль-Садд» в дебютном матче Хави в качестве тренера сыграл вничью
"Аль-Садд" в товарищеском матче сыграл вничью с "Паламосом" (1:1), выступающим в 4-м дивизионе Испании.
Обновлено в 18:48
Футбол
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии в США
Молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Обновлено в 14:46
Кино
В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»
Обновлено в 09:11