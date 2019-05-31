Финансы
Минфин предлагает допустить иностранцев к покупке ипотечных бумагВести.Финанс 04:54
Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Иностранным инвесторам предложили разрешить покупать ипотечные ценные бумаги
Rambler News Service04:38
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Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Сторожевик «Сметливый» проследит за учениям НАТО у берегов Болгарии
Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота направился к берегам Болгарии, где проследит за военными учениями НАТО.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Женщина с удаленной маткой едва не умерла от внематочной беременности
Как сообщили врачи, это третий подобный случай в мировой практике (из официально зарегистрированных), когда внематочная беременность происходит у женщины с удаленной маткой и приводит к таким ужасающим последствиям.
Обновлено в 05:45
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в три раза
Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
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Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Футбол
Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске
Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
Обновлено в 04:43
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Музыка
Финал конкурса «Детская Новая Волна-2019» пройдет в «Артеке»
Сегодня и завтра в Международном детском центре «Артек» состоится финал Международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая Волна – 2019».
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Недвижимость
ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки
По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Проведенный в мае текущего года социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране.
Обновлено в 06:37
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Культура
Шнур в Госдуме призвал защитить фильмы с матом
Музыкант Сергей Шнуров перед заседанием общественного Совета по культуре в Госдуме сегодня заявил, что намерен бороться за «восстановление в правах» фильмов с нецензурной лексикой.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19