Финансы

Минфин предлагает допустить иностранцев к покупке ипотечных бумагВести.Финанс 04:54

Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Минфин России хочет предлагать ипотечные ценные бумаги нерезидентам

РИА Новости05:25

Минфин хочет разрешить иностранцам покупать ипотечные ценные бумаги

Московский Комсомолец04:30

Иностранным инвесторам предложили разрешить покупать ипотечные ценные бумаги

Rambler News Service04:38

Минфин РФ предлагает допустить иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам

Реальное время04:34

Минфин предложил допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

Ведомости05:05

Иностранцев могут допустить к покупке ипотечных ценных бумаг

News.ru04:13

Минфин предлагает допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

ТАСС04:03
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Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Сторожевик «Сметливый» проследит за учениям НАТО у берегов Болгарии

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота направился к берегам Болгарии, где проследит за военными учениями НАТО.
Обновлено в 06:31
Здоровье

Женщина с удаленной маткой едва не умерла от внематочной беременности

Как сообщили врачи, это третий подобный случай в мировой практике (из официально зарегистрированных), когда внематочная беременность происходит у женщины с удаленной маткой и приводит к таким ужасающим последствиям.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце

Обновлено в 04:48
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Спорт

Побеждала Загитову: экс-ученица Тутберидзе Цурская завершила карьеру

Обновлено в 04:25
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в три раза

Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Самолет времен Второй мировой разбился в Польше

Обновлено в 06:37
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Игры

В GOG началась летняя распродажа

Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Футбол

Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске

Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
Обновлено в 04:43
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Музыка

Финал конкурса «Детская Новая Волна-2019» пройдет в «Артеке»

Сегодня и завтра в Международном детском центре «Артек» состоится финал Международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая Волна – 2019».
Обновлено вчера в 06:29
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Теннис

Вторая ракетка мира Плишкова завершила борьбу на «Ролан Гаррос»

Обновлено в 06:44
Недвижимость

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма

Проведенный в мае текущего года социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране.
Обновлено в 06:37
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено вчера в 12:18
Культура

Шнур в Госдуме призвал защитить фильмы с матом

Музыкант Сергей Шнуров перед заседанием общественного Совета по культуре в Госдуме сегодня заявил, что намерен бороться за «восстановление в правах» фильмов с нецензурной лексикой.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Улан-Удэ власти проверят все аттракционы после случая с батутом

Обновлено в 03:49
Музыка

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
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