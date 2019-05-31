Минфин предлагает допустить иностранцев к покупке ипотечных бумагВести.Финанс 04:54

Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Армия и оружие Сторожевик «Сметливый» проследит за учениям НАТО у берегов Болгарии Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота направился к берегам Болгарии, где проследит за военными учениями НАТО.

Здоровье Женщина с удаленной маткой едва не умерла от внематочной беременности Как сообщили врачи, это третий подобный случай в мировой практике (из официально зарегистрированных), когда внематочная беременность происходит у женщины с удаленной маткой и приводит к таким ужасающим последствиям.

Экономика Назван самый богатый ректор в России Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Авто Продажи Lamborghini в России выросли в три раза Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Игры В GOG началась летняя распродажа Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.

Общество Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Политика В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

Шоу-бизнес Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.

Футбол Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Музыка Финал конкурса «Детская Новая Волна-2019» пройдет в «Артеке» Сегодня и завтра в Международном детском центре «Артек» состоится финал Международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая Волна – 2019».

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Недвижимость ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.

Общество ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма Проведенный в мае текущего года социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране.

Культура Шнур в Госдуме призвал защитить фильмы с матом Музыкант Сергей Шнуров перед заседанием общественного Совета по культуре в Госдуме сегодня заявил, что намерен бороться за «восстановление в правах» фильмов с нецензурной лексикой.