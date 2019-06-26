Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00
Прибавка позволяет доходу пенсионера «дотянуть» до прожиточного минимума. Сейчас такую выплату за счет федерального бюджета получают около 4 млн пенсионеров. Увеличение расходов на социальные доплаты к пенсиям обусловлено тем, что в феврале Минтруд по поручению Путина изменил схему этих выплат.
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с чего всё началось
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.РБКвчера в 17:00
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