Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.

с чего всё началось

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Политика Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте» В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.

Экономика Связь-банк скрыл данные о составе совета директоров С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК.

Политика Рябков заявил о лишённом тормозов давлении США на Иран Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США оказывают ожесточённое и лишённое тормозов давление на Иран.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.

Армия и оружие Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году «В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

Происшествия Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Армия и оружие В российском правительстве прокомментировали угрозы НАТО по ДРСМД Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.

Политика Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.

Общество Россиянина оштрафовали за гомофобный комментарий в Сети В Свердловской области суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб за гомофобный комментарий в соцсети.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Культура Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.

Политика Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.