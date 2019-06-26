Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Читать в источнике
с чего всё началось

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Минфин подсчитал, сколько денег понадобится на исполнение социальных инициатив из послания Путина

БИЗНЕС Online00:32

Минфин назвал общую стоимость социнициатив из послания Путина

Телеканал 360°02:52

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

РБКвчера в 17:00

СМИ: на повышение военных пенсий потратят в разы больше, чем на борьбу с бедностью

URA.Ruвчера в 18:35

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

Ведомостивчера в 18:34

На социальные инициативы из послания президента Федеральному собранию за четыре года потратят свыше триллиона рублей

Эхо Москвывчера в 18:10

Минфин посчитал стоимость социнициатив из послания Владимира Путина

Говорит Москва00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 00:24
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Политика

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:16
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Общество

В Екатеринбурге продают дом в дворцовом стиле за 15 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 15 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 700 "квадратов" находится на улице Краснокамской, 88 (микрорайон ВИЗ).
Обновлено в 04:04
Экономика

Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе

Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.
Обновлено в 04:12
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Хоккей

Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Экономика

Правительство перезапустит программы поддержки авторынка

Обновлено в 05:07
Общество

В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Футбол

Мехмет Топал и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному решению

Официальный сайт турецкого клуба сообщил о том, что "Фенербахче" и полузащитник Мехмет Топал расторгли трудовой договор по обоюдному решению.
Обновлено в 03:14
Общество

В Липецке попрощались со школой

«Липецкие зори-2019» привлекли более 2,5 тысяч выпускников, 291 из них – золотые медалисты.
Обновлено в 03:21
Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

Обновлено в 03:15
Экономика

Минск говорит, что обойдется без российского кредита в этом году

Ермолович сказал, что Белоруссия может разместить евробонды в четвертом квартале будущего года, но может отказаться от этих планов, если получит правительственный кредит России.
Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное