Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
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В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество
На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Петербурге трамвай сбил велосипедиста
По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 00:24
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:16
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Общество
В Екатеринбурге продают дом в дворцовом стиле за 15 млн рублей
В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 15 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 700 "квадратов" находится на улице Краснокамской, 88 (микрорайон ВИЗ).
Обновлено в 04:04
Экономика
Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе
Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.
Обновлено в 04:12
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Футбол
Мехмет Топал и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному решению
Официальный сайт турецкого клуба сообщил о том, что "Фенербахче" и полузащитник Мехмет Топал расторгли трудовой договор по обоюдному решению.
Обновлено в 03:14
Общество
В Липецке попрощались со школой
«Липецкие зори-2019» привлекли более 2,5 тысяч выпускников, 291 из них – золотые медалисты.
Обновлено в 03:21
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Экономика
Минск говорит, что обойдется без российского кредита в этом году
Ермолович сказал, что Белоруссия может разместить евробонды в четвертом квартале будущего года, но может отказаться от этих планов, если получит правительственный кредит России.
Обновлено в 05:11