Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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с чего всё началось
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Политика
На Украину не пустили депутата Госдумы
В киевском аэропорту «Борисполь» задержали депутата Госдумы РФ, заявили 26 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 05:11
Кино
Трейлер фильма «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем появился в сети
Трейлер фильма «Война токов», продюсером которого выступает Тимур Бекмамбетов, размещен на YouTube.
Обновлено в 05:29
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Кино
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»
Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Путешествия
Билеты в Грузию подорожали на треть
Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
Обновлено в 06:35
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Финансы
В США признали правильность курса России на закупку золота
Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:58
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин подарил дочери полет на водном парашюте
Футболист Евгений Алдонин в Instagram разместил новую видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он вместе с дочерью находится на катере.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Здоровье
О смертельной опасности многоквартирных домов рассказали ученые
Американские исследователи из Университета Оксфорда назвали главные риски для людей, проживающих в многоквартирных домах.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30