Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

с чего всё началось

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.

Политика Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.

Политика Совфед одобрил приостановление ДРСМД Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Армия и оружие В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР «Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Авто Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.

Происшествия Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Политика На Украину не пустили депутата Госдумы В киевском аэропорту «Борисполь» задержали депутата Госдумы РФ, заявили 26 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Кино Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9» Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.

Путешествия Билеты в Грузию подорожали на треть Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Финансы В США признали правильность курса России на закупку золота Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Технологии «Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Общество Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин подарил дочери полет на водном парашюте Футболист Евгений Алдонин в Instagram разместил новую видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он вместе с дочерью находится на катере.

Происшествия В Приангарье начались подтопления в связи с паводком В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.

Здоровье О смертельной опасности многоквартирных домов рассказали ученые Американские исследователи из Университета Оксфорда назвали главные риски для людей, проживающих в многоквартирных домах.

Общество Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.

Авто Новая LADA Granta получит вариатор Jatco Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.