Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

с чего всё началось

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