Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

Больше всего средств — почти 370 млрд руб. — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии. Такие выплаты получают граждане с пенсиями ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
РБКвчера в 17:00

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Минфин подсчитал, сколько денег понадобится на исполнение социальных инициатив из послания Путина

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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

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На социальные инициативы из послания президента Федеральному собранию за четыре года потратят свыше триллиона рублей

Эхо Москвывчера в 18:10

Триллион выделят нищим россиянам

Deita.ruвчера в 22:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
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Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
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Обновлено вчера в 04:04
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Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения

Издание «Новые известия» составило собственный рейтинг регионов страны по качеству системы здравоохранения.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов.
Обновлено вчера в 21:44
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Обновлено вчера в 21:13
Общество

СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции

Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
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Финансы

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Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

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Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
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Общество

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Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт

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Происшествия

Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок

Обновлено вчера в 19:15
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Названа смертельная опасность многоквартирных домов

Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
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Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» следующим летом

Испанский полузащитник Давид Сильва объявил о том, что уходит из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по истечении срока контракта.
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Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
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Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России

Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России.
Обновлено в 00:18
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Авто

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Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

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