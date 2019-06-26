Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00
Больше всего средств — почти 370 млрд руб. — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии. Такие выплаты получают граждане с пенсиями ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.
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с чего всё началось
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял "доверие Киева" из-за возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школах с 1 сентября
Российские школьники восьми регионов России с 1 сентября 2019 года смогут сдавать культурные нормативы в рамках новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Обновлено вчера в 22:28
Энергетика
Правительство решило не сдерживать цены на бензин
Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено вчера в 04:04
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения
Издание «Новые известия» составило собственный рейтинг регионов страны по качеству системы здравоохранения.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов
Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов.
Обновлено вчера в 21:44
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции
Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца
В городе Назарово (Красноярский край) маленький мальчик провел два дня возле тела умершего отца, пишет 26 июня РЕН ТВ со ссылкой на местный порта «Запад 24».
Обновлено вчера в 23:52
Финансы
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году
К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США
В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье
Названа смертельная опасность многоквартирных домов
Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» следующим летом
Испанский полузащитник Давид Сильва объявил о том, что уходит из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по истечении срока контракта.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России
Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России.
Обновлено в 00:18
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Суперкар BMW Vision M Next обрисовал будущее M-моделей
Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Омск попал в десятку самых агрессивных городов
Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено вчера в 05:36