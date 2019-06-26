Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК 17:00
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Армия и оружие
Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО
В рамках внезапной проверки боеготовности в ЦВО заступили на боевое дежурство дивизионы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».
Обновлено в 22:44
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
Обновлено в 22:05
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Другие награды достались Кате Лель (" Самая энергичная мама"), Юлии Ковальчук (" Самая музыкальная мама"), певице Согдиане (" Самая обаятельная мама"), пишет портал "Вокруг.ТВ".
Обновлено в 15:58
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Кино
Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России
С 27 июня по 30 июня все зрители и поклонники франшизы смогут вновь насладиться просмотром завершающей главы франшизы "Мстители" и увидеть уникальный, ранее не изданный контент: обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Мфкмуд "Человек-Паук: Вдали от дома", который выйдет в широкий прокат 4 июля.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Происшествия
На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя
По предварительным данным, родители с трехлетним ребенком приехали в гости на дачу к знакомым.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Экономика
Китай временно приостановит импорт свинины из Канады
Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено в 21:16
Игры
Релизный трейлер The Sinking City
Издатель Bigben Interactive и разработчики из студии Frogwares опубликовали релизный трейлер своего лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено в 06:39
Общество
В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено в 22:20
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество
Адвокаты арестованного в США Евгения Никулина боятся за его жизнь
Защита россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в хакерских атаках на крупные американские компании, опасается, что он может покончить с собой.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов
По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:23
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Общество
Итоги восьмого ежегодного Форума «Актуальные вопросы информационной безопасности» (21 июня, 2019)
19 и 20 июня 2019 года во Владивостоке компания «Информационный центр» провела восьмой ежегодный Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности».
Обновлено в 20:00
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51