Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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с чего всё началось
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.РБКвчера в 17:00
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Экономика
Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе
Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.
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Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
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Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
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Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
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Новое приложение удаляет людей с любой фотографии
На iOS появилось новое приложение под названием Bye Bye Camera. Оно позволяет автоматически убирать людей из любой фотографии.
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Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
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Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные
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Обновлено в 04:38
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
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СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Футбол
Евгений Гинер: «Российский паспорт не должен давать приоритета ни в зарплатном, ни в трансферном плане»
Часто спорю по этому вопросу, имея в команде больше всех российских футболистов.
Обновлено в 07:18
Путешествия
Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть
Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Сыктывкаре горит Индустриальный колледж
Обновлено в 07:25
Космос
Высоту орбиты МКС скорректируют 3 июля
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет скорректирована через неделю, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
Обновлено в 06:19
Происшествия
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Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
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Обновлено в 03:18
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Политика
Россия продлила продовольственное эмбарго
Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
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Происшествия
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
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