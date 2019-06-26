Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
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