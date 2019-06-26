Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

с чего всё началось

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Политика Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Технологии Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Авто Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7 Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.

Политика Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Общество В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины.

Политика Болгария больше не намерена повторять ошибки времен «Южного потока» Болгария должна была стать первой точкой газопровода «Южный поток», от которого София отказалась под давлением Еврокомиссии, однако ответвление «Турецкого потока» власти страны гарантирую достроить.

Происшествия Мужчина облил себя бензином у Минстроя Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".

Происшествия В Саратове ФСБ предотвратила теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".

Политика Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.

Политика На котлашанина завели дело за оскорбление президента и губернатора Архангельская область вновь отметилась в федеральной прессе, как область, где вновь заведено дело об оскорблении власти в социальных сетях.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Происшествия В Челябинске машина сбила четырех пешеходов Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Кино Посмертный проект Стэна Ли выйдет в свет в виде книги Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли – роман «Уловка света» (A Trick of the Light) – будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Депутата Госдумы не пустили на Украину Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Энергетика Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.

Армия и оружие В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр» "Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Политика Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.