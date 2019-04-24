Экономика
Минфин пополнит резервный фонд правительства на 2,9 млрд рублейБанки.ру 07:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин должен направить в резервный фонд правительства более 2,9 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса
Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным».
Обновлено в 08:32
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика
Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе
Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
Обновлено в 08:19
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала точную дату своей смерти
Пиар-менеджер рассказала о роковом числе. Уроженка Воронежа и известная российская певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Наука
Учёные обнаружили новый способ борьбы с ожирением
Группа исследователей в статье, опубликованной в журнале Chemical Senses, отмечают, что добавление сладких запахов в пищу может снизить потребление сахара и помочь в борьбе с ожирением.
Обновлено в 03:09
Транспорт
В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил о перекрытиях в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Президент по видеосвязи из Таврического дворца в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа с построенного в Ленинградской области нового завода "Криогаз-Высоцк".
Обновлено в 09:20
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить 100 самолетов Boeing и Airbus
Обновлено в 10:38
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Политика
«Малыш Трамп» встретит президента США в Великобритании
Группа британских активистов намерена запустить в небеса надувной шар "малыш Трамп", который изображает президента США в подгузнике.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Музыка
Умер французский музыкант Дик Риверс
Французский певец и музыкант Дик Риверс умер в Париже в день своего 74-летия. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его менеджера.
Обновлено в 07:06
Политика
В ГРУ рассказали о проникающих в ЕС под видом беженцев террористах
До 20 тыс. экстремистов ежегодно прибывают в страны Евросоюза под видом беженцев.
Обновлено в 10:43
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
В США выставлен на аукцион документ, который считается подтверждением намерения Гитлера остаться в Берлине до конца войны.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира
Президент Владимир Путин считает, что обозначенная для России цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой», но для того, чтобы достичь этого, следует поднять производительность труда и улучшать структуру экономики.
Обновлено в 10:04