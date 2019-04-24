Экономика
Минфин пополнит резервный фонд правительства на 2,9 млрд рублейБанки.ру 07:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин должен направить в резервный фонд правительства более 2,9 млрд рублей.
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Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей и на семьи с детьми-инвалидами.
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Обновлено в 06:32
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Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
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Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
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Политика
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Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
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Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
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Космос
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Путин назвал сверхзадачу России
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Обновлено в 06:06
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СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
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Политика
Двенадцать афонских старцев призвали не пускать на Святую гору клириков новой украинской церкви
По мнению подписавших письмо, представители Православной церкви Украины наносят на Афон визиты с целью эксплуатации авторитета Святой горы для выведения их из всеправославной изоляции.
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