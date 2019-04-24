Экономика
Минфин пополнит резервный фонд правительства на 2,9 млрд рублейБанки.ру 07:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин должен направить в резервный фонд правительства более 2,9 млрд рублей.
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Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2
Московский "Локомотив" переиграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:54
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в Китае с абсолютным рекордом
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Неизвестные в Москве разбили автомобиль топорами из-за 1 млн рублей
Преступники скрылись с места инцидента. В конце марта сообщалось, что в Москве избили и ограбили на 2 млн рублей 80-летнюю пенсионерку.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации
Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Здоровье
На Ставрополье фельдшерские пункты открывают «с нуля»
В Ставропольском крае 12 фельдшерских пунктов открыты там, где их никогда не было, - рассказал журналистам на брифинге министр здравоохранения края Виктор Мажаров.
Обновлено в 11:04
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин даст старт первой отгрузке СПГ с нового завода в Высоцке
Обновлено 22 апреля в 08:34
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран
Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
88-летний Краско вернулся к экс-супруге
Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Сегодня президент упростил получение российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 13:44
Происшествия
ФСБ задержала двоих участников банды Басаева
Как сообщили в пресс-службе СК, задержаны еще двое соучастников преступления — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин назвал сверхзадачи России
Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.
Обновлено в 09:28
Политика
Ким Чен Ын приехал во Владивосток
Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 04:00
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Здоровье
Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками
Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит турецким истребителем в 2015 году.
Обновлено в 14:06