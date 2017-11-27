Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населенияКоммерсантъ 19:43
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Как сообщает Минфин, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата комиссию банкам-агентам теперь будет выплачивать эмитент.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Энергетика
Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля
Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
Общество
Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами
В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено в 22:36
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Обновлено вчера в 07:17
Культура
Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» выставят в Петербурге
Камерная выставка работ Архипа Куинджи откроется в Садовом вестибюле Михайловского дворца в Петербурге.
Обновлено в 19:01
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено в 08:30
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Обновлено в 20:26
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Обновлено в 22:14
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»
Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Интернет
В Android обнаружили опасную уязвимость
Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Происшествия
60 человек погибли при крушении парома в Ираке
На реке Тигр на севере Ирака перевернулся пассажирский паром. Погибли по меньшей мере 60 человек.
Обновлено в 10:22
Авто
Угнанный много лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден
В одном из гаражей Питсбурга нашли машину Mercedes SL500, которая была украдена из торговой площадки еще в 1991 году.
Обновлено в 15:58
Футбол
Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:47
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора
«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Важное за сутки
ОРВИ засыпает, просыпаются осложнения: когда слабость и кашель после болезни становятся опасными
Многие с осени переболели ОРВИ (или гриппом), некоторые даже не один раз.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10