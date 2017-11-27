Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населенияКоммерсантъ вчера в 19:43
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Как сообщает Минфин, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата комиссию банкам-агентам теперь будет выплачивать эмитент.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 16:07
Наука
Потребление горячих напитков приводит к раку пищевода
Потребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода, сообщает РБК со ссылкой на исследование группы ученых.
Обновлено 20 марта в 22:08
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено в 09:58
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 09:10
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика
Лукашенко посоветовал чиновникам больше двигаться
Обновлено в 17:01
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Авто
В России ретрокары получат специальные номера
В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Авто
Porsche представил новый Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Авто
Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах пикапов
Обновлено в 07:01
Футбол
Украина удержала ничейный результат в матче с Португалией
Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.
Обновлено в 17:41
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Здоровье
В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды
Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено в 05:55
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Политика
Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу
Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.
Обновлено в 13:52