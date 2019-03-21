Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населенияКоммерсантъ вчера в 19:43
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Как сообщает Минфин, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата комиссию банкам-агентам теперь будет выплачивать эмитент.
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Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Футбол
Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией
В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Родственники певицы Юлии Началовой планируют добиться посмертного присуждения артистке государственной награды.
Обновлено в 06:10
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Спорт
Скоро станет известно имя чемпионки мира по фигурному катанию
Наши Алина Загитова и Евгения Медведева откатали короткую программу с лучшими личными результатами в сезоне.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
После обстрела ВСУ без света остался поселок в ДНР
Обновлено в 06:05
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Компания Microsoft создала «жесткий диск» на основе ДНК
В процессе дебютной проверки прототип Microsoft смог удачно трансформировать в особый формат слово HELLO.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Госдуме оценили очередные заявления Трампа о «победе» США над ИГИЛ
Заявление американского президента Дональда Трампа об очередной победе над ИГИЛ1 (запрещена в РФ – прим.ред.) – ложь.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Подозреваемый в прошлогоднем убийстве в Назии залил жертву цементом
По уточненным данным на 22 марта, подозреваемый в убийстве мужчины прошлой осенью в Назии залил покойного цементным раствором.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Экономика
Уровень исполнения нацпроектов регионами низок, заявил Силуанов
Речь идет и о региональных, и о местных бюджетах.
Обновлено в 07:02
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО
Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено вчера в 16:40
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite могут стать еще успешнее предшественников
Первое и второе поколение серии Xiaomi Mi A были настоящими хитами, при этом у Xiaomi MiA3 и A3 lite есть шансы еще больше понравиться пользователям, поскольку, команда наделит их функцией, предназначенной для премиальных смартфонов.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:35
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Власти Новой Зеландии пообещали напавшему на мечети пожизненный срок
Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал, что предполагаемый исполнитель атаки на мечети в городе Крайстчёрче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.
Обновлено в 06:57
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46