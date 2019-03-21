Финансы

Минфин поменял формат ОФЗ для населенияКоммерсантъ вчера в 19:43

Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Как сообщает Минфин, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата комиссию банкам-агентам теперь будет выплачивать эмитент.
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Минфин поменял формат ОФЗ для населения

Коммерсантъвчера в 19:43

Минфин РФ со II квартала 2019 года начнет выпускать новые ОФЗ для населения

ПРАЙМвчера в 11:52

Российский госдолг станет доступнее для россиян

Lenta.ruвчера в 13:50

Минфин отменил комиссии по народным ОФЗ

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Минфин изменил формат «народных» облигаций

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Долгу сбили цену

Российская газетавчера в 15:58

Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата

Финмаркетвчера в 11:51
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Политика

Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов

На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
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Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
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Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Футбол

Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией

В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Родственники певицы Юлии Началовой планируют добиться посмертного присуждения артистке государственной награды.
Обновлено в 06:10
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено вчера в 07:24
Спорт

Скоро станет известно имя чемпионки мира по фигурному катанию

Наши Алина Загитова и Евгения Медведева откатали короткую программу с лучшими личными результатами в сезоне.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

После обстрела ВСУ без света остался поселок в ДНР

Обновлено в 06:05
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Компания Microsoft создала «жесткий диск» на основе ДНК

В процессе дебютной проверки прототип Microsoft смог удачно трансформировать в особый формат слово HELLO.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В Госдуме оценили очередные заявления Трампа о «победе» США над ИГИЛ

Заявление американского президента Дональда Трампа об очередной победе над ИГИЛ1 (запрещена в РФ – прим.ред.) – ложь.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Подозреваемый в прошлогоднем убийстве в Назии залил жертву цементом

По уточненным данным на 22 марта, подозреваемый в убийстве мужчины прошлой осенью в Назии залил покойного цементным раствором.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы

В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США

Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Экономика

Уровень исполнения нацпроектов регионами низок, заявил Силуанов

Речь идет и о региональных, и о местных бюджетах.
Обновлено в 07:02
Политика

Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников

Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО

Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено вчера в 16:40
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Обновлено в 03:33
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite могут стать еще успешнее предшественников

Первое и второе поколение серии Xiaomi Mi A были настоящими хитами, при этом у Xiaomi MiA3 и A3 lite есть шансы еще больше понравиться пользователям, поскольку, команда наделит их функцией, предназначенной для премиальных смартфонов.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:35
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Власти Новой Зеландии пообещали напавшему на мечети пожизненный срок

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал, что предполагаемый исполнитель атаки на мечети в городе Крайстчёрче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.
Обновлено в 06:57
Транспорт

Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
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