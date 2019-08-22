Энергетика

Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газКоммерсантъ 09:15

В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
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