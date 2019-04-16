Энергетика

Минфин подсчитал потери бюджета от заморозки цен на бензинLenta.ru 11:53

В начале апреля стало известно, что правительство достигло нового соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Оно будет действовать до июля 2019 года. Срок предыдущего соглашения между властями и нефтяниками истек 1 апреля текущего года.
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Минфин подсчитал потери бюджета от заморозки цен на бензин

Lenta.ru11:53

Минэнерго намерено на этой неделе согласовать параметры корректировки налогового маневра

Rambler News Service06:08

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ТАСС06:16

Минэнерго и Минфин дорабатывают детали корректировки демпфера

Finam.Ru06:49

Госструктуры УрФО оплатят заморозку цен на топливо из бюджета. Северный завоз ЯНАО – под угрозой срыва

Правда УрФОвчера в 14:29
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Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
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Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
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Назван способ спасти мир от ядерного апокалипсиса

Избежать ядерного апокалипсиса можно путем увеличения числа женщин в ядерной сфере уверена обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.
Обновлено в 20:54
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено в 19:26
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Хоккей

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Обновлено в 16:54
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Энергетика

Цены промпроизводителей в РФ в марте ускорили рост до 0,9%

Цены производителей промышленных товаров в России в марте ускорили рост до 0,9% с 0,1% в феврале, в годовом выражении рост составил 10,9%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:05
Экономика

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
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Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
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Медики назвали питательные и быстро утоляющие голод продукты

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США введут новые санкции против ряда стран

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
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После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

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Происшествия

Шесть человек погибли при падении самолета на дом в Чили

Легкомоторный самолет упал на дом в чилийском городе Пуэрто-Монт, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.
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Политика

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В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом.
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FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях

Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
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На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Таинственные дольмены и другие мегалиты, расположенные на территории Европы, на протяжении долгого времени считавшиеся храмами или даже обсерваториями, на самом деле оказались родственно-семейными кладбищами первых фермеров каменного века Северо-Западной Европы.
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