Энергетика
Минфин подсчитал потери бюджета от заморозки цен на бензинLenta.ru 11:53
В начале апреля стало известно, что правительство достигло нового соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Оно будет действовать до июля 2019 года. Срок предыдущего соглашения между властями и нефтяниками истек 1 апреля текущего года.
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Минэнерго намерено на этой неделе согласовать параметры корректировки налогового маневра
Rambler News Service06:08
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