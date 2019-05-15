Финансы
Минфин повысил прогноз доходов федерального бюджета в 2019 годуПарламентская газета вчера в 12:26
Министерство финансов повысило прогнозируемый объем доходов бюджета страны с 19,969 триллиона до 20,174 триллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин РФ понизил оценку нефтегазовых сверхдоходов и профицита бюджета на 2019 г
Финмаркетвчера в 11:37
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились
Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Политика
Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Финансы
Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд.
Обновлено в 09:25
Политика
Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о вступлении в гонку за пост президента США под лозунгом «Трудящиеся прежде всего», пишет в четверг, 16 мая, ABC.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Обновлено в 01:21
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем
Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Общество
Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Космос
Центр по наблюдению за Землей создаст Роскосмос
Российский Национальный центр дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) хотят построить по примеру Национального центра по управлению обороной Минобороны и Национального центра по управлению в кризисных ситуациях МЧС, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 00:31
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Авто
Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»
На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено в 08:03
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Общество
Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине
В садике дети учили песни ко Дню Победы и тем самым вызвали гнев координатора патриотического центра "Побратим" Светланы Алексеевой, от негодования подавившейся кофе.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Авто
Кроссоверы Suzuki стали дороже на 20 000 рублей
Обновлено в 01:15