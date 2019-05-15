Финансы
Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 годРоссийская газета вчера в 14:23
Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
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