Финансы
Минфин побил рекорд по размещению госдолгаАргументы и Факты 16:50
Ранее Минфин установил рекорд по размещению ОФЗ за один день 13 марта, разместив госдолг на 91,4 миллиарда рублей. Причинами удачного размещения специалисты называли новый формат аукционов без указания объема размещения и возросший интерес иностранцев к российскому госдолгу.
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Общество
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Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
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«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Обновлено в 12:41
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Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
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Авто
Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился
Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.
Обновлено в 03:21
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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Наука
Новая модель точно предсказывает космическую погоду
Первая в своем роде модель космической погоды надежно предсказывает космические бури частиц высокой энергии, которые вредны для многих спутников и космических аппаратов, вращающихся на орбите во внешнем радиационном поясе Земли.
Обновлено в 02:51
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
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Обновлено в 15:50
Общество
Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов
В Санкт-Петербурге планируют ввести посуточный сбор для иностранных туристов.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
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Путешествия
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Гаджеты
Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10
Обновлено в 19:39
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию
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Обновлено в 14:59
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Политика
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
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Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18