Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗВедомости 12:53
На втором аукционе Минфин продавал 5-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 50,37 млрд руб. под 8,13% годовых. С утра этот выпуск торговался на бирже с доходностью 8,15% годовых. Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
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Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Хоккей
Олег Знарок возглавит ХК «Спартак»
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обговаривает последние детали соглашения с тренером Олегом Знарком, сообщил агентству ТАСС генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
Обновлено в 14:53
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Политика
Макрон встретится с Зеленским перед визитом Порошенко
Обновлено в 12:35
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Общество
Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили предложение повысить штрафы за превышение скорости
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Космос
Спутник Intelsat вышел из строя из-за утечки топлива
"Вечером 7 апреля двигательная установка Intelsat 29e получила повреждение, которое привело к утечке топлива на борту спутника и прекращению предоставления услуг потребителям", - говорится в сообщении на сайте оператора Intelsat.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
По сообщению агентства, несмотря на уход России, Сирийская Арабская армия (САА) отказалась покинуть город; вместо этого сирийские военные усилили оборону вокруг Телль-Рифъата и соседних с ним деревень.
Обновлено в 10:42
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Политика
Репина и Чайковского причислили к деятелям культуры Украины
В проморолике, подготовленном к проекту, русского художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского причислили к украинской культуре.
Обновлено в 07:30
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»
Испанец выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, а теперь сыграет против этой команды с Сульшером во главе в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях
Получившая замечание от Вячеслава Володина депутат объяснила мат в соцсетях.
Обновлено в 11:27
Спорт
В российском биатлоне захотели создать команду из лыжников
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о планах создать экспериментальную команду лыжников, желающих выступать в биатлоне.
Обновлено в 08:40