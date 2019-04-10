Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗВедомости 12:53
На втором аукционе Минфин продавал 5-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 50,37 млрд руб. под 8,13% годовых. С утра этот выпуск торговался на бирже с доходностью 8,15% годовых. Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
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Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Футбол
Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»
Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов
Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 08:56
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Футбол
Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»
Обновлено в 08:39
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Политика
Временный глава Алжира назначил президентские выборы на 4 июля
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля, сообщило государственное агентство АПС.
Обновлено в 13:40
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Политика
Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом
Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции Совбеза ООН о признании спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо лидером страны.
Обновлено в 12:36
Авто
Прототип внедорожника Aurus Komendant может появиться до конца апреля
Прототип внедорожника Aurus Komendant может появиться до конца апреля 2019 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 08:47
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Театры
Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26