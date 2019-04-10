Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗВедомости 12:53

На втором аукционе Минфин продавал 5-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 50,37 млрд руб. под 8,13% годовых. С утра этот выпуск торговался на бирже с доходностью 8,15% годовых. Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин установил новый исторический рекорд по размещению госдолга

РБК12:46

Нерезиденты помогли Минфину поставить новый рекорд на рынке госдолга

Российская газета11:26

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

ТАСС08:32

Минфин установил новый рекорд размещения ОФЗ за день, продав бумаги на 137,1 млрд руб

ПРАЙМ10:32

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Газета.Ru07:51

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 50,4 млрд рублей при спросе в 82,6 млрд рублей

Finam.Ru10:05

Минфин рекордно продал в среду ОФЗ, с начала апреля выполнив 37% плана II кв

Financial One11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Футбол

Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Обновлено в 12:55
Футбол

СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов

Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Общество

Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 08:56
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Футбол

Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

Обновлено в 08:39
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Происшествия

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Политика

Временный глава Алжира назначил президентские выборы на 4 июля

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля, сообщило государственное агентство АПС.
Обновлено в 13:40
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Политика

Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции Совбеза ООН о признании спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо лидером страны.
Обновлено в 12:36
Авто

Прототип внедорожника Aurus Komendant может появиться до конца апреля

Прототип внедорожника Aurus Komendant может появиться до конца апреля 2019 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 08:47
Авто

Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России

Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Театры

Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Политика

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Обновлено в 13:08
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Российская армия получила первый новейший комплекс РЭБ «Палантин»

Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»

14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное