Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗВедомости вчера в 12:53

На втором аукционе Минфин продавал 5-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 50,37 млрд руб. под 8,13% годовых. С утра этот выпуск торговался на бирже с доходностью 8,15% годовых. Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
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ТАССвчера в 08:32

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Finam.Ruвчера в 10:05

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ПРАЙМвчера в 10:32
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Первые подробности о Qualcomm Snapdragon 865: поддержка памяти LPDDR5 - есть, а встроенного модема 5G по-прежнему нет

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Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
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Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

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Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

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