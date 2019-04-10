Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗВедомости вчера в 12:53
На втором аукционе Минфин продавал 5-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 50,37 млрд руб. под 8,13% годовых. С утра этот выпуск торговался на бирже с доходностью 8,15% годовых. Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
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Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
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Financial Oneвчера в 11:11
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