Финансы

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом кварталеВедомости вчера в 12:59

Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
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Мы ждем увеличения плана Минфина по займам на 2 кв. 2019 г. - Уралсиб

Финмаркет05:36

Удачный I квартал: Минфин РФ поставил рекорд

REGNUMвчера в 22:49

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

Ведомостивчера в 12:59
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж

Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.
Обновлено в 04:45
Политика

Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе

Обновлено в 04:54
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Израильский удар по Алеппо попал на видео

В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Общество

В Якутии запретили мигрантам работать

Обновлено в 05:29
Политика

Гуаидо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:57
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Политика

МИД РФ назвал суд в Литве по событиям 1991 года политизированным

В МИД РФ назвали суд в Вильнюсе политизированным и провокационным.
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт

«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

Обновлено в 04:40
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Здоровье

В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача

В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача Фото Алексея Пирязева.
Обновлено в 03:36
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Музыка

Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер

Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 12:38
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Общество

Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ

Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

В Черном море началась стрельба

Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Экономика

«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов

Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Кино

Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel

Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 00:53
Политика

Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «После реабилитации я три месяца была сексоголиком»

Обновлено в 00:00
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами

В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.
Обновлено в 05:00
Политика

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Политика

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
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