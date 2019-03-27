Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом кварталеВедомости 27 марта в 12:59
Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
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Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
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Политика
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В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Общество
«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы
Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
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Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Политика
В Совфеде предложили проверить акт о передаче Крыма Украине 1954 года
По словам Джабарова, вхождение Крыма и Севастополя в состав России "является логичным".
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова
Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 07:55
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию.
Обновлено в 12:28
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Наука
Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров
Молекулярные биологи из США выяснили, каким образом комары опознают запах человеческого пота во время поиска своих жертв, говорится в публикации журнала Current Biology.
Обновлено в 07:29
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Общество
Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»
Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.
Обновлено в 11:41