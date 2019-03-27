Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом кварталеВедомости 27 марта в 12:59
Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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