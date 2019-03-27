Финансы

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом кварталеВедомости 27 марта в 12:59

Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
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Минфин во II квартале намерен разместить ОФЗ на 600 млрд рублей

Вести.Финанс10:41

Минфин во II квартале предложит ОФЗ на 600 млрд рублей

News.ru10:23

Удачный I квартал: Минфин РФ поставил рекорд

REGNUM27 марта в 22:49

Минфин планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей во втором квартале 2019 года

ТАСС11:01

Минфин РФ хочет занять во II кв на внутреннем рынке 600 млрд р

Financial One10:10

Во 2-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей

Финмаркет10:21

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

Ведомости27 марта в 12:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Армия и оружие

В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Политика

Министерский танец: Лавров начал с шутки встречу с Чавушоглу

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Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Происшествия

В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца

Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц.
Обновлено в 11:02
Политика

США подготовили новые санкции против России

США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Политика

«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Общество

Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях

Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Общество

«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы

Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Спартак» согласен продать Рошу, но не хочет отдавать его в аренду

Обновлено в 06:15
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Политика

Сенат разрешил итальянцам стрелять в грабителей

В Италии принят закон, разрешающий гражданам применять огнестрельное оружие в границах собственного жилья.
Обновлено в 07:57
Общество

Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае

Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика

Бразилия потребовала от России отзыва военных из Венесуэлы

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные эксперты должны покинуть территорию Венесуэлы во благо этой страны.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Глава «Молодой гвардии» Забайкалья объяснила снимки в нижнем белье

Выяснилось, что глава забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева два года назад выложила серию откровенных фотографий.
Обновлено в 06:47
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено в 08:00
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля «снялся» УАЗ

На сайте итальянской газеты Ilmessaggero опубликованы фотографии со съемок сериала "Новый папа", на которых видно, что в качестве папамобиля на кадрах используется авто на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 01:50
Игры

По игре Hyper Light Drifter выйдет анимационный сериал

Обновлено в 10:54
Авто

Новый Honda Jazz будет только гибридным

Обновлено в 03:59
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Технологии

Российские силовики взялись за VPN-сервисы

В Роскомнадзоре объяснили эти действия требованиями силовиков.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайке

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начальник столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после смертельного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян

С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
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