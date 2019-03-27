Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом кварталеВедомости вчера в 12:59

Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

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