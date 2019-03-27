Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом кварталеВедомости вчера в 12:59
Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.
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Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Силуанов заявил о негативном отношении к задержанию Абызова
Первый заместитель главы правительства и министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, что негативно относится к задержанию своего бывшего коллеги Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Уникальные специи из Сирии возвращаются на мировой рынок
Обновлено вчера в 22:59
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
О работе Осипова 55% опрошенных забайкальцев отзываются положительно
О работе главы Забайкалья отзываются положительно 55% опрошенных.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы
ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Россия раскритиковала решение США по Голанам
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голанских высот израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.
Обновлено вчера в 19:51
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Здоровье
Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания
Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье
Волгоградцев предупредили об риске заражения лихорадкой Западного Нила
Среди жителей Волгограда, Волжского и других районов области ежегодно регистрируют случаи заболеваемости лихорадкой Западного Нила.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено 26 марта в 15:53
Спорт
МОК перераспределил отобранные у россиян медали с Игр в Сочи
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию по Салаватскому роддому
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию по Салаватскому роддому.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56