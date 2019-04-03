Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 годаРоссийская газета 10:15

Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года. Об этом сообщил официальный представитель первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года

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Игры Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.

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Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.