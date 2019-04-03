Экономика
Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 годаРоссийская газета 10:15
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года. Об этом сообщил официальный представитель первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Service09:40
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей
Нижегородский областной суд признал местную жительницу Елену Каримову виновной в жестоком убийстве своих малолетних детей и приговорил ее к 19 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Игры
Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store
Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено 01 апреля в 14:40
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Футбол
Первый матч на стадионе «Динамо» пройдет в конце мая
Столичный стадион "Динамо" сможет принять матч российской премьер-лиги в конце мая.
Обновлено в 05:48
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Кино
Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
МИД РФ рассказал о возможном ответе на действия НАТО в Черном море
Вашингтон назвал такое решение «частью мер сдерживания России в акватории Черного моря».
Обновлено в 09:12
Здоровье
В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей
Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 08:42
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В Латвии обвинили российские спецслужбы в высокой активности в республике
"Против Латвии в прошлом году продолжали активно работать все российские спецслужбы - Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генерального штаба вооруженных сил, Служба внешней разведки"- говорится в отчете за 2018 год, который частично было опубликован в среду.
Обновлено в 10:30
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Футбол
На Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Путин получил привет от Назарбаева
Обновлено в 09:53
Авто
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Кузбасс решит проблему с дозвоном до скорой помощи
Обновлено в 08:08
Политика
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:34
Экономика
АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик Азии
Как следует из отчета, «экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», а «в 2018 году экономический рост составил 6,4%», сообщает «Финмаркет».
Обновлено в 05:30
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Происшествия
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 09:38