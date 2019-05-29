Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииРИА Новости 03:22

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. "Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал замминистра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин назвал сроки снижения ипотечных ставок

Телеканал 360°06:46

Минфин объяснил причины повышения и снижения ставок по ипотеке в России

RT на русскомвчера в 23:45

В Минфине рассказали, как снизить ставку по ипотеке на 1-1,5 п.п

Московский Комсомолец04:15

Минфин назвал сроки снижения ставок по ипотеке

РБК04:07

Минфин назвал факторы, от которых зависит динамика ставок по ипотеке

REGNUM02:06

В Минфине рассказали, когда ожидать снижение ставок по ипотеке

Комсомольская правда05:00

Минфин не будет менять механизм компенсации банкам льготной ипотеки

РИА Новости03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Происшествия

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Обновлено в 04:24
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Происшествия

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

Произошло это по причине утраченного к ней доверия.
Обновлено в 05:18
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Цветаева родила сына

Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.
Обновлено в 04:48
Авто

Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Общество

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»

Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Хоккей

Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.
Обновлено в 05:34
Театры

Богомолов отреагировал на назначение худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 06:08
Политика

Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Общество

Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН

Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Политика

ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза.
Обновлено в 06:19
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
Общество

В России предложили создать отцовский капитал

В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное