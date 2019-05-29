Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииРИА Новости 03:22
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. "Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал замминистра.
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Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
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Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
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Происшествия
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
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Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
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В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
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Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
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Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика
Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам
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Общество
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Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 05:06
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Актриса Анастасия Цветаева родила сына
Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.
Обновлено в 04:48
Авто
Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире
Обновлено в 02:56
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
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Хоккей
Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.
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Политика
Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Общество
Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН
Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Политика
ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза.
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Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В России предложили создать отцовский капитал
В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18