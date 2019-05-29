Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииРИА Новости 03:22

Моисеев напомнил, что в прошлом году банками был выдан рекордный объем ипотечных займов, который был обеспечен сравнительно низкими ставками по ипотеке. "Сейчас ставки основных кредиторов выросли примерно до 10,5%, но это временное явление", - подчеркнул он.
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Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. "Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал замминистра.
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