Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииРИА Новости 03:22
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. "Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал замминистра.
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Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности
Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Общество
Курские выпускники сдают ЕГЭ по математике
Сегодня выпускники сдают первый обязательный экзамен — математику.
Обновлено в 04:00
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Общество
МЧС предупредило о сильной жаре в Москве
Обновлено в 04:47
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть».
Обновлено в 04:28
Футбол
Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины
Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего Барселоны Лионеля Мессии в сборной Аргентины.
Обновлено в 03:26
Транспорт
Мотоциклистам в Москве не разрешат ездить по выделенным полосам
Московские власти не намерены разрешать проезд по выделенным полосам на мотоцикле из соображений безопасности, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва", пояснив, что такой вывод был сделан в результате эксперимента.
Обновлено в 05:02
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Происшествия
Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Политика
Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда
Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:18
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Общество
Роскомнадзор требует удалить видеотрансляции протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 04:21
Авто
Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler
Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Появились фото с поездки Зеленского в Донбасс
На сайте президента Украины опубликован фотоотчет с поездки Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Луганской области.
Обновлено 27 мая в 14:07
Гаджеты
Apple представила новый iPod touch
Компания Apple представила обновление медиаплеера iPod touch.
Обновлено в 02:59