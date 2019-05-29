Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииРИА Новости 03:22

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. "Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал замминистра.

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

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