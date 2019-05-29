Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистраLenta.ru 11:55

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.

Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра

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