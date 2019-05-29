Энергетика

Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистраLenta.ru 11:55

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Минфине посчитали неправильным компенсировать «Транснефти» убытки на «Дружбе»

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс01:13

Подробнее о событии

Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках

РБК09:28

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Коммерсантъ09:47

«Транснефть» не будет просить кабмин снизить дивиденды из-за инцидента с «Дружбой»

Говорит Москва09:00

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Интерфакс06:23

«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

Ведомости06:09

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

РИА Новости09:17

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за «Дружбы»

ТАСС05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

Обновлено в 12:00
Футбол

Костакурта может вернуться в «Милан»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта может вернуться в клуб в качестве менеджера команды.
Обновлено в 11:38
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика

Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Раду

Партия «Рух новых сил Михаила Саакашвили» будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров «Руха» Давид Сакварелидзе.
Обновлено в 07:28
Авто

Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

Обновлено в 02:56
Космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли разрешила Шайло сыграть в квест про каннибалов

Квест, в котором задействованы профессиональные актеры, обещает пощекотать самые крепкие нервы.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске

Обновлено в 12:44
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Наука

У подростков с расстройством поведения заметили аномальную активность коры мозга

У девочек с расстройством поведения исследователи заметили более низкую активность левой дорсолатеральной префронтальной коры и угловой извилины по сравнению с контрольной группой.
Обновлено в 03:46
Футбол

Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал»

Форвард Ливерпуля Садио Мане отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский Реал.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Футбол

Денисов завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.
Обновлено в 11:14
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Игры

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии

Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В Крыму в рамках «Авиадартса» для зрителей покажут выступление авиации

Обновлено в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное