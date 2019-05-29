Энергетика
Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистраLenta.ru 11:55
Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
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с чего всё началось
"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Интерфакс01:13
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Футбол
Костакурта может вернуться в «Милан»
Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта может вернуться в клуб в качестве менеджера команды.
Обновлено в 11:38
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика
Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Раду
Партия «Рух новых сил Михаила Саакашвили» будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров «Руха» Давид Сакварелидзе.
Обновлено в 07:28
Авто
Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире
Обновлено в 02:56
Космос
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли разрешила Шайло сыграть в квест про каннибалов
Квест, в котором задействованы профессиональные актеры, обещает пощекотать самые крепкие нервы.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске
Обновлено в 12:44
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Наука
У подростков с расстройством поведения заметили аномальную активность коры мозга
У девочек с расстройством поведения исследователи заметили более низкую активность левой дорсолатеральной префронтальной коры и угловой извилины по сравнению с контрольной группой.
Обновлено в 03:46
Футбол
Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал»
Форвард Ливерпуля Садио Мане отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский Реал.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Футбол
Денисов завершил карьеру игрока
Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.
Обновлено в 11:14
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах
48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии
Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04