Энергетика
Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистраLenta.ru 11:55
Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
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с чего всё началось
"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Интерфакс01:13
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