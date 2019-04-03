Экономика

Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодексНакануне.Ru вчера в 19:22

Как сообщалось ранее, внесение ряда платежей в Налоговый кодекс РФ не увеличит нагрузку на бизнес, но упростит администрирование налогов, заявили Накануне.RU экономисты. Проект поправок в НК РФ опубликовал Минфин.
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В Минфине рассказали о дате включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

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Rambler News Serviceвчера в 09:40

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Говорит Москвавчера в 09:59
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
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Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
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Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

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Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
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Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
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Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
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Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

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