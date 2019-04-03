Экономика
Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодексНакануне.Ru вчера в 19:22
Как сообщалось ранее, внесение ряда платежей в Налоговый кодекс РФ не увеличит нагрузку на бизнес, но упростит администрирование налогов, заявили Накануне.RU экономисты. Проект поправок в НК РФ опубликовал Минфин.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Serviceвчера в 09:40
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Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
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Врио губернатора Алексей Текслер еще не встречался с клубом «Трактор» и его руководством, но уже принял решение о кадровых перестановках.
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Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
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Гаджеты
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Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
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Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) снова внесли в Конгресс США проект санкций против РФ.
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Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
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Происшествия
Мужчина погиб под колесами электрички у станции Ивантеевка
По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения переходил пути в неустановленном месте и попал под колеса электрички Фрязино – Москва.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко заставил церкви молиться за его победу
Обновлено в 05:50
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
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Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
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Александр Волков снят с турнира UFC в Петербурге
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом
Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.
Обновлено в 02:00
Общество
Генпрокуратура внесла руководству Дагестана представление за нарушения
Генеральная прокуратура России внесла руководству Дагестана представление.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Авто
Lada Largus CNG «для экономных» поступила в продажу
Напомним, первым двухтопливным автомобилем тольяттинского автозавода стала Lada Vesta CNG, которая поступила в продажу 2 года назад.
Обновлено в 07:00
Футбол
ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества
Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
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Футбол
Криштиану Роналду выздоровел и сыграет с «Аяксом»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии.
Обновлено в 06:15
Политика
Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Общество
Егор Крид ушел из лейбла Тимати Black Star
Пашу, гендиректор независимого лейбла Black Star, который принадлежит хип-хоп-исполнителю и музыкальному продюсеру Тимуру Юнусову (Тимати), сообщил в интервью блогеру Сергею Косенко, что у певца Егора Крида закончился контракт к компанией и сейчас ведутся переговоры об условиях его ухода.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53