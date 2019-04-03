Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодексРБК 11:26
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Service09:40
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