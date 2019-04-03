Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодексРБК вчера в 11:26
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Serviceвчера в 09:40
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СКА сравнивает счёт в серии с ЦСКА
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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
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Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
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Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
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Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса
Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса.
Обновлено вчера в 13:16
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В Москве погибла 10-летняя дочь сотрудника фонда Навального
В Москве при загадочных обстоятельствах скончалась 10-летняя дочь сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией», которым руководит блогер Алексей Навальный.
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Климатологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды
Антарктида уже находилась в окрестностях Южного полюса, но оставалась почти целиком покрыта густыми лесами.
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Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1%
Обновлено в 03:27
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
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В двух районах Хакасии объявлен карантин по бешенству
Карантин по бешенству объявлен в двух населенных пунктах Хакасии.
Обновлено в 00:22
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Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов
Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа
В Колпино под Петербургом двухлетняя девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома.
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«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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Политика
Пушков ответил на заявления польского генерала о нападении РФ
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном нападении РФ.
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Происшествия
На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком
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Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
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Крис Пол забросил со своей половины площадки
Разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол завершил 3-ю четверть матча с «Клипперс» точным броском со своей половины площадки.
Обновлено в 01:04
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Петербуржец устроил поножовщину в ресторане из-за мести за жену
В Петербурге мужчина ранил сотрудников ресторана в отместку за увольнение жены. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:14
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Общество
Военные испортили плитку на одной из главных площадей Екатеринбурга
Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Липецке автобус врезался в столб
Школьница и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса со столбом в Липецке, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»
Обновлено вчера в 11:53