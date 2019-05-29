Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» поставщиков «грязной» нефтиРБК 01:55
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
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Вице-премьер Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода
Московский Комсомолец01:15
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