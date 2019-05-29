Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтьюРБК 01:55

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
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Министерство финансов России не собирается компенсировать компании Транснефть убытки из-за загрязнения «Дружбы»

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Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

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Интерфакс01:13

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Газета.Ru02:23
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