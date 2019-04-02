Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 годаRT на русском вчера в 15:53

Министерство финансов России предполагает, что курс доллара в 2036 году составит 75,2 рубля. Об этом говорится в бюджетном прогнозе ведомства на период до 2036 года.

Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года

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