Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в РоссииРБК 09:53
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК. Таким образом Минфин отреагировал на исследование аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
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Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
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Обновлено в 18:07
Финансы
Азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне
Следующее заседание FOMC состоится 30-31 июля, и рынок в целом ожидает, что ставка по его итогам будет снижена с текущего уровня в 2,25-2,5% до 2-2,25%.
Обновлено в 08:02
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Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
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Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
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Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
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Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17
Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Причиной поджога студии аниме в Японии стала месть
Мужчина, который поджег студию аниме в японском городе Киото, в результате чего погибли 33 человека, заявил, что у него «украли новеллу», сообщили местные СМИ.
Обновлено в 00:53
Космос
Британцы запустят спутники для трансляции видео на истребители
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Минобороны РФ назвало фейком сообщения о сухопутных войсках в Идлибе
В ведомстве напомнили, что в Сирии размещены только наблюдательные посты российской военной полиции Минобороны России назвало сообщение Reuters об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб фейком.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено вчера в 06:31
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Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России
Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.
Обновлено в 16:50
Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Политика
Глава Абхазии Хаджимба зарегистрировался на президентские выборы
ЦИК Абхазии зарегистрировал нынешнего главу государства на выборы президента страны, которые пройдут 25 августа.
Обновлено в 13:24
Общество
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено в 18:45
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
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Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Футбол
«Аякс» подпишет защитника сборной Мексики
Ожидается, что 21-летний игрок обороны заключит с «Аяксом» пятилетний контракт. Альваресу осталось пройти в новом клубе медицинский осмотр.
Обновлено в 15:17
Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено в 05:59
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26