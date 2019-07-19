Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в РоссииРБК 09:53

Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК. Таким образом Минфин отреагировал на исследование аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА.
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В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
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Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
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Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ

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Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
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Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
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Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
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Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

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На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
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Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
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В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
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Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
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Названа причина вынужденной посадки самолета «ЮТэйр» на Урале

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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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