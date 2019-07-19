Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в РоссииРБК 09:53
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК. Таким образом Минфин отреагировал на исследование аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА.
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Футбол
Полузащитник «Армавира» перешел в «Гомель»
В минувшем сезоне 28-летний полузащитник провел в ФНЛ 23 матча за «Армавир».
Обновлено в 10:40
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Происшествия
Причиной поджога студии аниме в Японии стала месть
Мужчина, который поджег студию аниме в японском городе Киото, в результате чего погибли 33 человека, заявил, что у него «украли новеллу», сообщили местные СМИ.
Обновлено в 00:53
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Премьер Косово объявил об отставке
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке и призвал "президента" Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы.
Обновлено в 10:49
Футбол
Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту
Бывший нападающий сборной России, лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена
В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
Обновлено в 04:52
Политика
Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ
Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Транспорт
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд
В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала, как ее дочь ухаживает за морской свинкой
Кети показала, как Оливия заботливо кормит морскую свинку Машу, которая живет у нее дома.
Обновлено в 03:41
Экономика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукции
Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13