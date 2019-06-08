Минфин оценил шансы на введение санкций против госдолга РФГазета.Ru 06:17

В Минфине России считают маловероятным введение санкций против госдолга, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает РИА "Новости" По его словам, исходя из "объективных фактов", интерес зарубежных инвесторов сдерживает "поползновения" в сторону таких ограничений.

Минфин оценил шансы на введение санкций против госдолга РФ

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