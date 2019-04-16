Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфераТАСС 09:50
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Минэнерго намерено на этой неделе согласовать параметры корректировки налогового маневра
Rambler News Service06:08
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Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
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Набсовет Московской биржи решил досрочно прекратить полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи с «досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
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При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
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В Москве неизвестные вынесли продукты из магазина "Магнит" и ранили ножом охранника.
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Армия и оружие
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